В Уфе с 24 июля ограничат движение по улице Сипайловской
Здесь скоро начнется большой ремонт.
Как сообщили в администрации Уфы, работу по ремонту дороги начались от улицы Жукова до Чудской. Движение будет ограничено в сторону Уфимского шоссе.
Здесь планируют выровнить асфальт, установить пешеходные и барьерные ограждения, новые разметки из термопластика.
В мэрии Уфы попросили водителей заранее планировать свой маршрут.
Напомним, в Башкирии покроют термопластиком четвертую часть автодорог. Как сообщили в Госкомтрансе Башкирии, данные работы в нашей республике проводятся впервые. Покрыть термопластиком планируется 2200 км. Это примерно четвертая часть от общей протяженности автодорог в регионе. Сегодня работы ведутся в Белокатайском, Кигинском и Нуримановском районах. Сумму затрат в Госкомтрансе не уточняют.
В ведомстве объясняют применение этого материала его высокой сопротивляемостью к износу, перепадам температур и воздействию внешних факторов. Вдобавок такую разметку хорошо видно водителям в темноте.