В Уфе с 24 июля ограничат движение по улице Сипайловской

Как сообщили в администрации Уфы, работу по ремонту дороги начались от улицы Жукова до Чудской. Движение будет ограничено в сторону Уфимского шоссе.

Здесь планируют выровнить асфальт, установить пешеходные и барьерные ограждения, новые разметки из термопластика.

В мэрии Уфы попросили водителей заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Башкирии покроют термопластиком четвертую часть автодорог. Как сообщили в Госкомтрансе Башкирии, данные работы в нашей республике проводятся впервые. Покрыть термопластиком планируется 2200 км. Это примерно четвертая часть от общей протяженности автодорог в регионе. Сегодня работы ведутся в Белокатайском, Кигинском и Нуримановском районах. Сумму затрат в Госкомтрансе не уточняют.