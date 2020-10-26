Документальный фильм «Завод» показали на кинофестивале в Германии

В фильм рассказывается о тяжелом периоде в современной истории завода имени Г. М. Седина. В свое время это предприятие было самым крупным поставщиком станков. Завод оказался на грани закрытия. Кроме того, фильм повествует о первом этапе работы его преемника — «Южного завода тяжёлого станкостроения» (ЮЗТС).