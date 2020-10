Документальный фильм «Завод» показали на кинофестивале в Германии

Киноленту «Завод», снятую краснодарским режиссером Константином Самсоновым, показали на престижном европейском кинофестивале. Фильм рассказывает о заводе имени Седина.

В 2020 году XX кинофестиваль The Independent Days International Filmfestival (IDIF) прошел в Германии в городке Карлсруэ. На конкурс отобрали и короткометражный фильм «Завод». Над картиной работал начинающий кубанский режиссер Константин Самсонов. IDIF считается одним из наиболее интересных фестивалей для независимого европейского кино. Он является членом Ассоциацию Европейских Кинофестивалей. Европейский союз присвоил IDIF категорию EFFE. В переводе это означает «Европа для фестивалей/Фестивали для Европы». Картину Константина Самсонова на IDIF не отметили. Но само участие в мероприятии подобного уровня можно считать огромной победой для начинающего кинематографиста. Не так давно фильм «Завод» получил высокую оценку от российских кинокритиков. Лента прошла в финалы фестивалей Национальной молодежной кинопремии и 39-го Международного студенческого фестиваля ВГИК имени С. А. Герасимова. В фильм рассказывается о тяжелом периоде в современной истории завода имени Г. М. Седина. В свое время это предприятие было самым крупным поставщиком станков. Завод оказался на грани закрытия. Кроме того, фильм повествует о первом этапе работы его преемника — «Южного завода тяжёлого станкостроения» (ЮЗТС). Это документальный фильм про завод, который не развалился, потому что на нем работали люди, которые не сдались, говорит сам Константин Самсонов. В 2016 году на базе Завода имени Седина появился «Южный завод тяжёлого станкостроения». Предприятие дало старт новому этапу производства станков. Посмотреть фильм «Завод» режиссера Константина Самсонова можно здесь.

