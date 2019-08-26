Земфире - 43: Поклонники трогательно поздравляют певицу из Уфы с днем рождения

Сегодня, 26 августа, 43 года исполняется известной российской певице, уроженке Уфы, певице Земфире. С самого утра в Сети ее поздравляют поклонники, адресуя кумиру самые наилучшие пожелания.

- Любимый композитор и певица, будь счастлива! Скользи! - Написала в своем Instagram Рената Литвинова, опубликовав снимок певицы.

- С Днем Рождения, Земфира! Ваша Музыка застывает и становится "льдом" ... Вечностью! Вы слышите ВРЕМЯ, как ракушку и, что свойственно Гениям, опережаете его. У Вас потрясающий талант ... Дар ! Вы смогли развить природное до высоких вершин, а это это дано не каждому! Вы дарите счастье миллионам людей. Музыка лечит и это правда, - пишет в сети один из поклонников певицы.

- С днём рождения единственную певицу! Люблю бесконечно, отчаянно и бесповоротно, - пишет фанат певицы Дмитрий.

- Ваша музыка - целая Вселенная. Никогда до конца не будет понята. В один ряд с Высоцким, Бродским. я жила эмоциями от концерта 5 лет! Горжусь быть современницей! С днём рождения! Спасибо Богу за возможность читать стихи, петь и слушать! - поздравляет певицу поклонница Елена.

Сама Земфира пока не поделилась с поклонниками радостным событием. Остается лишь гадать, появится ли какое-то обращение певицы в ее официальной группе ВКонтакте или на сайте.

Напомним, Земфира Рамазанова родилась в Уфе в 1976 году.

В 1998 она переехала из башкирской столицы в Москву.

В 1999 году она выпустила первый одноименный альбом, ставший культовым.