«Я посадил дерево»: Земфира вновь спела кавер в день рождения Виктор Цоя
Вчера, 15:38КультураНадежда ВалитоваФото: РИА Новости
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Ранее она не раз уже перепевала песни любимого музыканта.
Видео кавера она опубликовала в своем аккаунте в Instagram накануне, когда по всей стране, включая Уфу, проходили памятные вечера к 29-летию смерти музыканта.
Ранее Земфира не раз в интервью признавалась, что Виктор Цой — один из ее самых любимых музыкантов, и на ее творчество он повлиял в значительной степени.
Напомним, ранее певица из Уфы исполнила каверы на другие хиты группы — «Кукушка», «Город», «Закрой за мной дверь», «Троллейбус», «Печаль» и т. д.
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