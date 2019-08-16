«Я посадил дерево»: Земфира вновь спела кавер в день рождения Виктор Цоя

Видео кавера она опубликовала в своем аккаунте в Instagram накануне, когда по всей стране, включая Уфу, проходили памятные вечера к 29-летию смерти музыканта.

Ранее Земфира не раз в интервью признавалась, что Виктор Цой — один из ее самых любимых музыкантов, и на ее творчество он повлиял в значительной степени.