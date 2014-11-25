Московского виртуоза с оркестром Башкирской оперы объединит Чайковский
1 декабря Башкирский театр оперы и балета приглашает поклонников классической музыки на симфонический концерт в Училище искусств. Оркестр театра исполнит новую программу, посвященную предстоящему175-летию со дня рождения Петра Чайковского. Дирижирует художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств России, народный артист Башкортостана, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Валерий Платонов.
В первом отделении зрители услышат Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Чайковского, который он написал уже известным композитором. Это одно из лучших произведений русского музыкального искусства, обязательное для исполнения на Международном конкурсе имени Чайковского. Главную сложность для его исполнения представляет чрезвычайная виртуозность.
В этом Концерте солирует заслуженный артист России, концертмейстер и солист знаменитого оркестра Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин. Скрипач исполнил множество концертов по всему миру с лучшими музыкантами. Пресса назвала его воплощением Давида Ойстраха за мастерство художественного перевоплощения и благородный скрипичный тон. Алексей Лундин играет на скрипке Гофриллера, изготовленной в ХVIII веке.
Во втором отделении прозвучит известная во всем мире Симфония №1 соль минор «Зимние грезы» Чайковского. Брат композитора, Модест Чайковский писал: «Ни одно произведение не давалось ему ценой таких усилий и страданий». Эта симфония относится к числу лучших творений композитора.
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