Московского виртуоза с оркестром Башкирской оперы объединит Чайковский

В первом отделении зрители услышат Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Чайковского, который он написал уже известным композитором. Это одно из лучших произведений русского музыкального искусства, обязательное для исполнения на Международном конкурсе имени Чайковского. Главную сложность для его исполнения представляет чрезвычайная виртуозность.

В этом Концерте солирует заслуженный артист России, концертмейстер и солист знаменитого оркестра Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин. Скрипач исполнил множество концертов по всему миру с лучшими музыкантами. Пресса назвала его воплощением Давида Ойстраха за мастерство художественного перевоплощения и благородный скрипичный тон. Алексей Лундин играет на скрипке Гофриллера, изготовленной в ХVIII веке.