В Уфе концертом отметила свой 20-летний юбилей легендарная группа Lumen

- Спасибо всем огромное, кто нас поддерживает в течение этого длинного периода. Нам очень важно было знать и чувствовать, что то, что мы делаем важно для вас. Мы с очень легким сердцем переступаем этот порог 20-летия, потому что знаем, что вы рядом с нами, спасибо, - обратился к гостям праздника лидер группы Lumen Тэм Булатов.