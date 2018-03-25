В Уфе концертом отметила свой 20-летний юбилей легендарная группа Lumen
Музыканты устроили для своих друзей и поклонников концерт по заявкам.
Вчера, 24 марта, группа Lumen впервые за последние годы прервала традицию отмечать день рождения в узком кругу.
Чтобы творческий вечер получился по-настоящему теплым, музыканты предложили поклонникам в течение месяца присылать свои пожелания относительно программы выступления. В итоге на юбилейном концерте в развлекательном комплексе «Огни Уфы» были исполнены композиции, которые набрали наибольшее количество голосов.
Кстати, билеты на этот вечер фанаты группы раскупили буквально за несколько часов.
- Спасибо всем огромное, кто нас поддерживает в течение этого длинного периода. Нам очень важно было знать и чувствовать, что то, что мы делаем важно для вас. Мы с очень легким сердцем переступаем этот порог 20-летия, потому что знаем, что вы рядом с нами, спасибо, - обратился к гостям праздника лидер группы Lumen Тэм Булатов.
Вместе с другими музыкантами он сообщил поклонникам, что осенью группа запишет несколько новых песен, с которыми отправится в гастроли по стране.