В Уфу с концертом приедет Валерий Кипелов

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Концерт пройдет во Дворце молодежи.
Звезда российского рока Валерий Кипелов даст концерт в Уфе, сообщает Kiwamarket.com.
Концерт рокера пройдет 14 октября на сцене Дворца молодежи.
В этом году Валерию Кипелову исполнилось 60 лет. В 1980 году Валерий Кипелов и Николай Расторгуев были участниками ансамбля “Шестеро молодых”, полный состав которого перешёл в ВИА “Лейся, песня”, а 5 лет спустя Кипелов и Расторгуев перешли в ВИА “Поющие сердца”. Именно в этом коллективе и собралась команда, создавшая позже легендарную “Арию”.
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