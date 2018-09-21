В Уфу с концертом приедет Валерий Кипелов

В этом году Валерию Кипелову исполнилось 60 лет. В 1980 году Валерий Кипелов и Николай Расторгуев были участниками ансамбля “Шестеро молодых”, полный состав которого перешёл в ВИА “Лейся, песня”, а 5 лет спустя Кипелов и Расторгуев перешли в ВИА “Поющие сердца”. Именно в этом коллективе и собралась команда, создавшая позже легендарную “Арию”.