Умер режиссер Марлен Хуциев

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Народный артист СССР умер в возрасте 93 лет.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал на Одесской киностудии, киностудии им. Горького и на «Мосфильме». Автор фильмов «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Был месяц май», «Бесконечность». В этом году был запланирован выход его нового фильма с рабочим названием «Невечерняя», который планировался как диалог между Чеховым и Толстым.
Марлен Хуциев - лауреат международных кинофестивалей. Также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, орденом Дружбы, государственной премией РФ.
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