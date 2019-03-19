Умер режиссер Марлен Хуциев

Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал на Одесской киностудии, киностудии им. Горького и на «Мосфильме». Автор фильмов «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Был месяц май», «Бесконечность». В этом году был запланирован выход его нового фильма с рабочим названием «Невечерняя», который планировался как диалог между Чеховым и Толстым.