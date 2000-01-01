В Уфе Этноночь объединила людей различных национальностей в единый хоровод

На сцене столичного амфитеатра выступили известные группы - Deep Forest, Иван Купала, Аргамак и многие другие.

16 июня в уфимском амфитеатре за Конгресс-холлом прошла "Этноночь" в рамках фестиваля "Сердце Евразии". Любуемся фотографиями одного из самых ярких событий года, ищем на них себя.

Этноночь 2017 Видео

Для уфимцев и гостей столицы выступали: фолк-проект «Катя Ямщикова» и флагман этнической музыки Башкортостана - этно-рок группа «Аргымак». Хедлайнеры проекта – группы «Иван Купала» (Москва), «Хартыга» (Республика Тыва), «TRAD ATTACK» (Эстония), виртуозы-инструменталисты Назбек Кенчинбаев, Нурайым Азыкбаева (Киргизия).

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