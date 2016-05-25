В Уфе сегодня начинается международный фестиваль «Сердце Евразии»

Сегодня, 15 июня в уфимском амфитеатре стартует программа open air международного фестиваля «Сердце Евразии». Масштабный проект откроет «Симфоническая ночь-2».

Вместе с Молодежным симфоническим оркестром республики (рук. – Линар Давлетбаев) на сцене выступят певцы Ильгам Валиев, Гульнара Валеева, Радмир Хасанов, Регина Звягинцева, инструменталисты Аяз Нухов и Рустем Хамидуллин.

Завтра, 16 июня, состоится республиканский праздник национального костюма народов Башкортостана. Костюмированный парад, символизирующий братское единение, начнет свое шествие от площади перед Башдрамтеатром им. М. Гафури до площади перед Конгресс-холлом. Затем пройдет республиканский праздник «Играй, моя гармонь!».

А финальным аккордом дня станет «Этноночь», где выступят известные российские и зарубежные коллективы, работающие в стиле этно, фолк, world music. Для уфимцев и гостей столицы выступят – фолк-проект «Катя Ямщикова» и флагман этнической музыки Башкортостана - этно-рок группа «Аргымак». Хедлайнеры проекта – группы «Иван Купала» (Москва), «Хартыга» (Республика Тыва), «TRAD ATTACK» (Эстония), виртуозы-инструменталисты Назбек Кенчинбаев, Нурайым Азыкбаева (Киргизия).

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