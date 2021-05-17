Артисты Башкирского театра оперы и балета выступят в поддержку Уфимского хосписа

— Оборудование для ребенка с неизлечимым заболеванием – это возможность есть, дышать, спать. Нам необходимы концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и НИВЛ, аспираторы, расходные материалы для энтерального питания и многое другое. Общая сумма для детского отделения: свыше 11 миллионов рублей. Мы очень благодарны коллективу и руководству театра за их инициативу, — комментирует Радмила Сурначева, исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис».