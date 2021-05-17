Артисты Башкирского театра оперы и балета выступят в поддержку Уфимского хосписа

— Идея проведения благотворительного концерта для помощи тяжелобольным детям появилась еще год назад, но из-за пандемии ее реализацию пришлось отложить. Артисты хора – люди творческие, и если, творя музыку, мы одновременно можем творить благие дела, делать добро другим людям, то это для нас бесценный подарок, — рассказывает Александр Алексеев, главный хормейстер театра.
100% средств от продажи билетов будут направлены на приобретение медицинского оборудования для детского отделения стационара.
— Оборудование для ребенка с неизлечимым заболеванием – это возможность есть, дышать, спать. Нам необходимы концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и НИВЛ, аспираторы, расходные материалы для энтерального питания и многое другое. Общая сумма для детского отделения: свыше 11 миллионов рублей. Мы очень благодарны коллективу и руководству театра за их инициативу, — комментирует Радмила Сурначева, исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис».
Концерт состоится в Большом зале Башкирского театра оперы и балета. Стоимость билетов: от 200 до 2000 рублей. Купить их можно онлайн по ссылке.
Программа вечера включает в себя два сочинения духовной музыки. Первое будет исполнено хором a cappella, второе – в сопровождении фортепиано.
Как вы знаете, осенью 2021 года в Уфе откроется первый в регионе стационар для детей и взрослых с неизлечимыми заболеваниями. Здание возводится полностью на благотворительные пожертвования за ТЦ «Мега».
Приобретая билеты на эту программу, вы помогаете детям жить без страха и боли.