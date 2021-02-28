Глава Башкирии анонсировал открытие уфимского хосписа осенью 2021 года

Глава Башкирии анонсировал открытие уфимского хосписа осенью 2021 года

Сегодня, 10:43ОбществоАнна КононоваФото: Mkset.ru
Накануне глава Башкирии Радий Хабиров побывал на месте строительства уфимского хосписа. Открытие учреждения запланировано на осень этого года.

По словам Хабирова, сейчас сделаны основные строительные объемы. Он специально приехал на стройку, чтобы поблагодарить тех, кто работает и помогает в строительстве хосписа.

Здесь будут созданы комфортные условия для ухода за больными. С помощью хосписа родные и близкие смогут получить необходимую социальную передышку, рассказал глава республики.

Он также добавил, что состоялось совещание с руководителями предприятий, которые на бесплатной основе готовы помочь при строительстве учреждения — проводят воду, газ, поставляют кирпичи.

Руководитель АНО «Уфимский хоспис» Радмила Сурначева поблагодарила Радия Хабирова за хоспис, благие намерения и заботу о жителях Башкирии.

Спасибо от родителей и детей, от близких и родных, от всех тех, кому нужна помощь, написала Сурначева в соцсетях.

Напомним, строительство учреждения начало в августе прошлого года. Первый хоспис в республике появится благодаря собранным пожертвованиям. Проект оценили в 800 миллионов рублей. Социальное учреждение расположится за торговым центром «Мега». Хоспис рассчитан на 60 коек для взрослых и детей.

24 февраля идеолог стройки Радмила Сурначева отмечала свой День рождения, на который попросила дарить «не цветы, а пожертвования» на хоспис. Она призналась, что он является делом её жизни.

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