Глава Башкирии анонсировал открытие уфимского хосписа осенью 2021 года

По словам Хабирова, сейчас сделаны основные строительные объемы. Он специально приехал на стройку, чтобы поблагодарить тех, кто работает и помогает в строительстве хосписа.
Здесь будут созданы комфортные условия для ухода за больными. С помощью хосписа родные и близкие смогут получить необходимую социальную передышку, рассказал глава республики.
Он также добавил, что состоялось совещание с руководителями предприятий, которые на бесплатной основе готовы помочь при строительстве учреждения — проводят воду, газ, поставляют кирпичи.
Руководитель АНО «Уфимский хоспис» Радмила Сурначева поблагодарила Радия Хабирова за хоспис, благие намерения и заботу о жителях Башкирии.
Спасибо от родителей и детей, от близких и родных, от всех тех, кому нужна помощь, написала Сурначева в соцсетях.
Напомним, строительство учреждения начало в августе прошлого года. Первый хоспис в республике появится благодаря собранным пожертвованиям. Проект оценили в 800 миллионов рублей. Социальное учреждение расположится за торговым центром «Мега». Хоспис рассчитан на 60 коек для взрослых и детей.
24 февраля идеолог стройки Радмила Сурначева отмечала свой День рождения, на который попросила дарить «не цветы, а пожертвования» на хоспис. Она призналась, что он является делом её жизни.