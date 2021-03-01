Хабиров принял решение ежегодно перечислять часть своей зарплаты Уфимскому хоспису

Хабиров принял решение ежегодно перечислять часть своей зарплаты Уфимскому хоспису

Сегодня, 11:10ОбществоВалерия Панаева
Глава Башкирии также отметил, что «денег катастрофически не хватает»

Радий Хабиров отметил, что проверил строительство Уфимского хосписа и поблагодарил строителей за выполнение основных строительных работ.

- Мы строим самый большой хоспис в Российской Федерации. Я считаю, что настоящее Божье дело, и мы должны его доделать. Мы договорились, кто-то кирпич дает, кто-то бесплатно газ нам даст. На входе должна быть гранитная облицовка, где фамилия каждого человека, который существенно оказывал помощь, она там должна быть. Надо отразить эти имена и запечатлеть, там некоторые строители у нас 50 млн нам дарят, - отметил глава республики.

Хабиров также сообщил, что, несмотря на это, денег на строительство хосписа не хватает катастрофически.

- Надо работу проводить с предприятиями. Я никого призывать не буду, но я для себя уже решил, что каждый год на хоспис буду какую-то часть своей зарплаты отдавать. Все остальное пойдет за счет пожертвований людей.

Напомним, Глава Башкирии анонсировал открытие уфимского хосписа осенью 2021 года. Строительство учреждения началось в августе прошлого года. Первый хоспис в республике появится благодаря собранным пожертвованиям. Проект оценили в 800 миллионов рублей. Социальное учреждение расположится за торговым центром «Мега». Хоспис рассчитан на 60 коек для взрослых и детей.

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