Хабиров принял решение ежегодно перечислять часть своей зарплаты Уфимскому хоспису

- Мы строим самый большой хоспис в Российской Федерации. Я считаю, что настоящее Божье дело, и мы должны его доделать. Мы договорились, кто-то кирпич дает, кто-то бесплатно газ нам даст. На входе должна быть гранитная облицовка, где фамилия каждого человека, который существенно оказывал помощь, она там должна быть. Надо отразить эти имена и запечатлеть, там некоторые строители у нас 50 млн нам дарят, - отметил глава республики.