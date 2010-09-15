Башкирский театр оперы и балета открывает 73-й сезон

С 27 сентября по 3 октября все любители театрального искусства увидят одни из самых ярких постановок театра: это и легенды национальной классики – «Журавлиная песнь» Л.Степанова-З.Исмагилова и «Салават Юлаев» З.Исмагилова, жемчужины мирового музыкального наследия «Риголетто» Дж.Верди, «Евгений Онегин» и «Лебединое озеро» П.Чайковского, «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева, «Кармен-сюита» Ж.Бизе-Р.Щедрина.

С 11 по 17 октября в Уфе пройдут гастроли Национального театра оперы и балета им. К.Байсеитовой Республики Казахстан. Гости из Астаны покажут лучшие спектакли репертуара и новинки последних лет.

Малый зал ожидает премьера. 21 и 22 октября свет рампы увидит музыкальная комедия Загира Исмагилова «Кодаса» в постановке Марата Хисматуллина. Здесь есть все, что свойственно этому популярному жанру - веселый, динамичный сюжет комедии положений и тонкий юмор, яркая музыка и потрясающий актерский состав. Интонации башкирских народных песен делают звуковое решение еще более привлекательным и понятным. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Марат Ахмет-Зарипов, художник-постановщик - Рифхат Арсланов, хормейстер-постановщик - Эльвира Гайфуллина, постановка танцев - Марат Галимханов и Олег Радькин. В спектакле заняты ведущие солисты башкирской сцены.