В Москве скончался сын Мустая Карима, поэт и переводчик Ильгиз Каримов

Как сообщает агентство Башинформ, Ильгиз Каримов ушел из жизни из-за болезни.

Ильгиз Мустафович Каримов родился 10 января 1942 года в д. Кляшево Чишминского района БАССР. В 1967 году окончил МГУ, после его окончания, вплоть до 1977 года был сотрудником газеты «Литературная Россия», в 1974 году стал заведующим отделом издания.

С 1972 года работал в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию СМ СССР. В 1973 году был назначен заведующим отделом журнала «Молодой коммунист». В 1997-2005 — сотрудник журнала «Оракул» (в 2002 заведующий отделом).

Известен переводами на русский язык произведений отца - «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» («Долгое-долгое детство», 1977), «Ауыл адвокаттары» («Деревенские адвокаты», 1989), «Ғүмер миҙгелдәре» («Мгновения жизни», 2004) и другие, роман Ахияра Хакима «Думбыра сыңы» («Плач домбры», 1988), повести и рассказы, вошедшие в книгу Тагира Тагирова «Буранлы көндәр» («Три буранных дня», 1987), а также произведения балканских, татарских, чувашских писателей.