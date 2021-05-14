«Рекордная сумма». В 2020 году на развитие культуры Башкирия получила 12 млрд рублей

«Рекордная сумма». В 2020 году на развитие культуры Башкирия получила 12 млрд рублей
«Рекордная сумма». В 2020 году на развитие культуры Башкирия получила 12 млрд рублей
Сегодня, 16:04КультураАнна КононоваФото: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал пост, посвященный развитию культуры в республике и подготовке к Всемирной фольклориаде.

Радий Хабиров уверен, что республика достойно встретит это мероприятие. Он также отметил, что Башкирия является лидером в России по клубным формированиям. По словам Хабирова, в 2020 году впервые за последние годы на развитие культуры республика получилась 12 млрд рублей.

Во многом это федеральные средства, есть и наша доля. Благодаря этому мы смогли построить пять новых домов культуры и отремонтировать 20 существующих. Несколько лет назад о таких показателях можно было только мечтать, сказал глава Башкирии.

В рамках проекта «Культура малой родины» республика из федерального бюджета получила 470 миллионов рублей, что позволило укрепить материальную базу восьми театров и 77 домов культуры, купить 27 автобусов для творческих коллективов, а также вывести на сцены 66 новых театральных постановок.

В преддверии фольклориады в Башкирии, по возможности, отремонтировали дороги, культурные учреждения, центральные площади, где пройдут концерты.

Именно поэтому я с уверенностью говорю: Всемирную фольклориаду мы проведем на высочайшем уровне. При этом требования по соблюдению всех мер с точки зрения ситуации с коронавирусом у нас будут довольно жёсткими, заявил Радий Хабиров.

До Всемирной фольклориады осталось 50 дней.

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