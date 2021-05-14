«Рекордная сумма». В 2020 году на развитие культуры Башкирия получила 12 млрд рублей

Радий Хабиров уверен, что республика достойно встретит это мероприятие. Он также отметил, что Башкирия является лидером в России по клубным формированиям. По словам Хабирова, в 2020 году впервые за последние годы на развитие культуры республика получилась 12 млрд рублей.
Во многом это федеральные средства, есть и наша доля. Благодаря этому мы смогли построить пять новых домов культуры и отремонтировать 20 существующих. Несколько лет назад о таких показателях можно было только мечтать, сказал глава Башкирии.
В рамках проекта «Культура малой родины» республика из федерального бюджета получила 470 миллионов рублей, что позволило укрепить материальную базу восьми театров и 77 домов культуры, купить 27 автобусов для творческих коллективов, а также вывести на сцены 66 новых театральных постановок.
В преддверии фольклориады в Башкирии, по возможности, отремонтировали дороги, культурные учреждения, центральные площади, где пройдут концерты.
Именно поэтому я с уверенностью говорю: Всемирную фольклориаду мы проведем на высочайшем уровне. При этом требования по соблюдению всех мер с точки зрения ситуации с коронавирусом у нас будут довольно жёсткими, заявил Радий Хабиров.
До Всемирной фольклориады осталось 50 дней.