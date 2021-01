Вице-премьер Башкирии рассказал о проведении «Фольклориады-2021»

На брифинге по итогам деятельности в сфере культуры и СМИ Башкирии. Вице-премьер правительства республики Азат Бадранов рассказал о проведении фестиваля «Фольклориада», который запланирован на 2021 год.

Отметим, ранее мероприятие планировалось провести в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса проведение фестиваля пришлось перенести. Азат Бадранов пояснил, что и сейчас его проведение зависит от эпидемиологической обстановки. Всё же в настоящее время планируется, что основные мероприятия пройдут в Уфе: открытие и закрытие «Фольклориады», костюмированный парад, конференция по культуре, выставка ремесленников, а также концерты и выставки. Вице-премьер отметил, что мероприятие будет достаточно зрелищным.

