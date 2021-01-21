Вице-премьер Башкирии рассказал о проведении «Фольклориады-2021»

Вице-премьер Башкирии рассказал о проведении «Фольклориады-2021»

Вчера, 15:29КультураАнна КононоваPhoto: скриншот афиши travelvillage.ru
На брифинге по итогам деятельности в сфере культуры и СМИ Башкирии. Вице-премьер правительства республики Азат Бадранов рассказал о проведении фестиваля «Фольклориада», который запланирован на 2021 год.

Отметим, ранее мероприятие планировалось провести в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса проведение фестиваля пришлось перенести.

Азат Бадранов пояснил, что и сейчас его проведение зависит от эпидемиологической обстановки. Всё же в настоящее время планируется, что основные мероприятия пройдут в Уфе: открытие и закрытие «Фольклориады», костюмированный парад, конференция по культуре, выставка ремесленников, а также концерты и выставки. Вице-премьер отметил, что мероприятие будет достаточно зрелищным.

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