Вице-премьер Башкирии рассказал о проведении «Фольклориады-2021»

Азат Бадранов пояснил, что и сейчас его проведение зависит от эпидемиологической обстановки. Всё же в настоящее время планируется, что основные мероприятия пройдут в Уфе: открытие и закрытие «Фольклориады», костюмированный парад, конференция по культуре, выставка ремесленников, а также концерты и выставки. Вице-премьер отметил, что мероприятие будет достаточно зрелищным.