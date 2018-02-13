Пользователи Одноклассников рассказали, как отметят День Святого Валентина

В Одноклассниках прошел опрос о том, какие подарки предпочитают дарить друг другу влюбленные на день Святого Валентина. Выяснилось, что 51% респондентов из 2600 человек подарят «что-то вкусное». Самая непопулярная категория подарков – смартфоны и гаджеты (2%). В ТОП подарков также вошли товары для хобби, цветы и ювелирные украшения.