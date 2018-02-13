Пользователи Одноклассников рассказали, как отметят День Святого Валентина

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Они также будут делиться онлайн-поздравлениями со своими родными и близкими.
В Одноклассниках прошел опрос о том, какие подарки предпочитают дарить друг другу влюбленные на день Святого Валентина. Выяснилось, что 51% респондентов из 2600 человек подарят «что-то вкусное». Самая непопулярная категория подарков – смартфоны и гаджеты (2%). В ТОП подарков также вошли товары для хобби, цветы и ювелирные украшения.
Также пользователи Одноклассников ответили, где планируют отметить День Святого Валентина. Из них 9% пойдут в ресторан, 5% в кино или на концерт и 71% отметят этот день дома.
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