В Одноклассниках прошел флешмоб, посвященный Владимиру Высоцкому

Пользователи поделились со своими друзьями более чем 65 тысячами треков с песнями Высоцкого.

В Одноклассниках прошел опрос, посвященный 80-летию со дня рождения знаменитого музыканта, поэта и актера Владимира Высоцкого – более 25 тысяч человек назвали свои любимые песни и делились композициями на своих страницах с хэштегом #Высоцкому80.

Песня «Я не люблю» стала самой популярной песней по результатам опроса – ее указали 19,3 процента опрошенных. В ТОП песен вошли следующие песни: «Кони привередливые», «Он не вернулся из боя», «Песня о друге» и «Дом хрустальный».