Уфимцев ожидает очередной «КиноВзрыв» короткометражек

Цель фестиваля - «взорвать мозг» обычных людей, заставить их задуматься, а если еще серьезнее, то популяризировать молодое кино, которое крепко стоит на ногах и получает признание на мировых фестивалях.

- Мы хотим, чтобы Уфа стала центром притяжения для российского кино, потому что в нашем городе живут и работают люди, любящие и знающие кино, верящие, что кино может заставить нас посмотреть на мир другими глазами, - отмечают в студии «КиноМак».

В рамках проекта «КиноВзрыв» пройдет онлайн-конференция с режиссерами фильмов, которые ответят на вопросы. Начало в 19.00.

"Зеркальная зала"

Мистический триллер Андрея Федотова

О ЧЁМ:

Двое полицейских, молодой Влад и старый Петр, посещают гипнотизера Дюрингера, подозреваемого в убийствах богатых вдовушек. В ходе беседы оба полицейских, не замечая того, оказываются под гипнотическим влиянием Дюрингера. Каждый из них устремляется навстречу своей мечте, попадая в смертельную ловушку коварного доктора.

Приз за лучшую режиссуру на 6-м Всероссийском фестивале авторского короткометражного кино "АРТКИНО"; Всероссийский фестиваль игровых короткометражных фильмов "Встречи на Вятке" – 2 место в категории «Профессионалы».

"Судьба на замену"

Комедия Сергея Бурова

О ЧЁМ:

Максим – человек с позитивным отношением к судьбе, которая отвечает ему взаимностью. Но даже у судьбы случается отпуск. А правильно ли справится со своей задачей тот, кто придет на замену, – вот главный вопрос!

Участник и призёр: Всероссийский фестиваль игровых короткометражных фильмов "Встречи на Вятке"; Международный молодежный фестиваль короткометражного кино и анимации "Новый горизонт"; Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов "Святая Анна"; Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру»; Фестиваль короткометражных фильмов «Вижу Бога»; Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино"; Международный фестиваль короткометражного кино и анимации "Видение"; Московский открытый Фестиваль молодежного кино "Отражение"; Международный конкурс короткометражного кино и видеороликов "Artshort"; Fuse Film Festival; Marbella International Film Festival; Международный православный фестиваль "Покров".

"Гурбан"

Драм-притча Анара Аббасова

О ЧЁМ:

Когда жена забеременела в четвертый раз, отец трех дочерей отправляется в паломничество на Святую гору, чтобы совершить жертвоприношение и попросить у Бога сына. Палач и жертва пройдут долгий путь, чтобы приблизиться к Богу.