Юрий Шевчук выпустил новый клип, посвященный погибшей 26 лет назад жене

Юрий Шевчук снял клип на песню, посвященную супруге Эльмире Бикбовой, которая скончалась 13 марта 1992 года. С момента трагического события прошло уже 26 лет, однако клип Юрий Юлианович снял только сейчас. Режиссер клипа – известный украинский режиссер и художник Алексей Сай.

— Дорогие друзья, сегодня день памяти Эльмиры (30.05.1967 — 13.03.1992). Послушайте песню, посмотрите клип. Всем любви и добра, — написал Шевчук в "Фейсбуке".

В клипе музыкант поёт на сцене перед пустым залом, а видеоряд дополняют пейзажи Санкт-Петербурга. Также в ролике есть изображения больничной палаты, намекающие на страшный диагноз жены Шевчука.

Композиция "Когда ты была здесь" вошла в восемнадцатый альбом группы "Иначе", который увидел свет в 2011 году.