Юные художницы из Башкирии представили свои работы в Третьяковской галерее

МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и поставщик цифровых услуг, и Государственная Третьяковская галерея представили работы юных художников со всей страны в рамках специальной экспозиции «Авангардист Поколения М», которые стали победителями масштабного интернет-конкурса.

В течение года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» — pokolenie.mts.ru — дети от 11 до 18 лет из всех регионов России могли бесплатно учиться изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов. По итогам образовательной программы участникам предлагалось выполнить задание: создать собственную работу по мотивам произведений одного из основоположников русского авангарда Михаила Ларионова и загрузить ее на сайт «Поколения М».

Из тысяч направленных на конкурс изображений педагоги Третьяковской галереи выбрали 20 лучших художественных работ, которые составили экспозицию «Авангардист Поколения М». От Башкортостана галерею пополнили работы двух талантливых девочек. 13-летняя Азалия Ягафарова из села Стерлибашево и 17-летняя Милана Максютова лично представили свои работы на открытии выставки в Москве. Работа Миланы называется «Джаз», произведение Азалии получило название «Верный друг». Все работы выполнены в авангардном стиле лучизм. Экспозиция на протяжении месяца будет открыта для посетителей Новой Третьяковки на Крымском Валу одновременно с выставкой Михаила Ларионова.

«Мы становимся свидетелями того, как цифровые технологии глубоко пронизывают все сферы нашей жизни и стирают границы, еще несколько лет назад казавшиеся непреодолимыми. Используя digital-инструменты, МТС, вместе с уважаемыми культурными и образовательными учреждениями страны, удалось в рамках «Поколения М» создать систему творческих лифтов для талантливых детей, дать им равные возможности для обучения и развития вне зависимости от места проживания, социального статуса родителей. Мы видим, как победители «Поколения М», в том числе ребята из отдаленных населенных пунктов, получив в онлайне базу для развития, делают уверенные шаги в профессиональное будущее. Поэтому мы продолжаем партнерство с Третьяковской галереей, нацеленное качественное использование цифровых технологий для популяризации искусства и творчества на территории нашей страны», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«Мы рады, что с помощью технологичных инструментов МТС можем охватить образовательными программами даже самые удаленные территории России, вовлечь детей и подростков, дать им возможность продемонстрировать свои навыки и быть замеченными. Конечно, каждому из победителей конкурса еще предстоит пройти долгий путь на пути к профессиональному успеху, и мы продолжаем работу с ними. Мы надеемся, что экспозиция «Авангардист Поколения М» и истории победителей проекта вдохновят еще больше ребят развиваться в творчестве, и в будущем сезоне проекта мы получим на конкурс множество художественных работ высокого уровня», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

МТС и Третьяковская галерея в рамках проекта «Поколение М» объявили о старте нового конкурсного сезона, темой которого станет пейзажная живопись. Дети и подростки 11-18 лет поборются за возможность выставить собственные картины в Третьяковской галерее осенью 2019 года одновременно с экспозицией выдающегося русского пейзажиста Василия Поленова. Для участия в конкурсе достаточно загрузить художественные работы на сайт проекта до 31 мая 2019 года.