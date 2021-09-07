В Башкирии работники сферы культуры получат по полмиллиона рублей за переезд в село

Специалистам сферы культуры, которые переехали на работу в села Башкирии, обещали выплатить в 2021 году по 500 тысяч рублей на покупку жилья или участка. Об этом сообщила министр культуры республики Амина Шафикова во время заседания в правительстве.
Компенсации за переезд в село получат сотрудники муниципальных учреждений культуры в возрасте до 35 лет, имеющие профильное профессиональное образование. К этой категории относятся работники домов и центров творчества, музеев, библиотекари, преподаватели допобразования сферы культуры, которые переехали в села или город с небольшим населением, до 50 тысяч человек, в 2018 году.
Субсидии выдают в рамках новой программы «Земский работник культуры». Поддержку решили оказывать для привлечения кадров в села, поскольку в такой местности специалистов в сфере культуры не хватает. По данным Шафиковой, в деревнях требуются более 360 таких работников.
Треть сотрудников культурных учреждений составляют пожилые люди. Поэтому, как подчеркнул премьер-министр республики Андрей Назаров, к работе в сёлах будут активно привлекать молодежь, выпускников университетов и колледжей.
Напомним, выплаты до двух миллионов обещали призерам Паралимпиады из Башкирии. Обладатели золотых медаль получат грант в два миллиона рублей, за «серебро» — 1,5 миллиона, а за «бронзу» — один миллион рублей. Тренерам спортсменов полагается половина гранта их подопечных медалистов.