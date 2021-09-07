В Башкирии работники сферы культуры получат по полмиллиона рублей за переезд в село

Компенсации за переезд в село получат сотрудники муниципальных учреждений культуры в возрасте до 35 лет, имеющие профильное профессиональное образование. К этой категории относятся работники домов и центров творчества, музеев, библиотекари, преподаватели допобразования сферы культуры, которые переехали в села или город с небольшим населением, до 50 тысяч человек, в 2018 году.