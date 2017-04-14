В Уфе состоится крупнейший фестиваль курая «UFA-Kuraifest»

200 кураистов одновременно исполнят песню "Урал".

18 июня в 20:00 местного времени в рамках фестиваля «Сердце Евразии» в Уфимском амфитеатре пройдет «UFA-Kuraifest», в котором героем программы станет башкирский курай.

На фестивале слушателей порадуют такие солисты и коллективы как: Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан под руководством Линара Давлетбаева, Азат Бикчурин и группа «Сураман», Роберт Юлдашев и группа «Ҡурайсы», проект ZAINETDIN – Загир Зайнетдинов, группа «EuroАзия», а также старый состав культовой группы «Каравансарай». Кроме этого, свое мастерство уфимцам продемонстрирует группа «ZAMAN» из Москвы.