В Уфе состоится крупнейший фестиваль курая «UFA-Kuraifest»

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200 кураистов одновременно исполнят песню "Урал".
18 июня в 20:00 местного времени в рамках фестиваля «Сердце Евразии» в Уфимском амфитеатре пройдет «UFA-Kuraifest», в котором героем программы станет башкирский курай.
На фестивале слушателей порадуют такие солисты и коллективы как: Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан под руководством Линара Давлетбаева, Азат Бикчурин и группа «Сураман», Роберт Юлдашев и группа «Ҡурайсы», проект ZAINETDIN – Загир Зайнетдинов, группа «EuroАзия», а также старый состав культовой группы «Каравансарай». Кроме этого, свое мастерство уфимцам продемонстрирует группа «ZAMAN» из Москвы.
Также на проекте сводный ансамбль кураистов в составе 200 человек исполнит башкирскую народную песню «Урал».
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