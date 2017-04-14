ВКонтакте и министерство культуры отметили день рождения Пушкина стикерами

Сегодня в стране отмечается 218-ая годовщина со дня рождения поэта Александра Пушкина. Социальная сеть ВКонтакте совместно с министерством культуры России выпустила набор стикеров по мотивам произведений великого российского писателя и поэта.
Стикеры интересны тем, что когда наводишь на него курсор, можно сразу узнать какому произведению или афоризму он посвящён, информация появляется во всплывающем окне. Набор бесплатный и доступен в магазине стикеров ВКонтакте..
Соцсеть отметила Пушкинский день еще и тематическим флешмобом.
- Авторы самых оригинальных и интересных поздравлений c хэштегами #Пушкиннашевсё или #allweneedisPushkin получат призы от ведущих музеев и театров: билеты на премьеру оперы «Пиковая дама» в Большом театре, билеты в Государственный исторический музей или индивидуальную экскурсию в Государственном музее А.С.Пушкина в Москве, - пояснили в социальной сети.