Минкультуры Башкирии определилось: назначены новые директора ансамбля и театра

Директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан стал Саетов Алмаз Расихович.

Алмаз Саетов имеет опыт руководства учреждениями культуры, так в 1994–1998 годах руководил Башкирским государственным театром кукол, в 1998-2002 — работал директором Башкирского театра драмы им. М. Гафури, с 2002 г. — директором Башкирского государственного театра кукол.

Согласно результатам конкурсов, на замещение должностей руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан, многие уже работавшие директора театрально-концертных учреждений вновь утверждены на своих должностях. Например, директором Национального молодежного театра имени Мустая Карима утвержден Мухамедьянов Рафис Гареевич, ранее исполнявший обязанности руководителя театра.

В Национальную библиотеку и Дом дружбы народов назначен также новый директор — кандидат социологических наук Султанмуратов Ильгиз Замфирович. Ранее работал заместителем директора по науке, и. о. директора Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан, ведущим методистом Республиканского центра народного творчества РБ. Лауреат Республиканской государственной премии молодым ученым.