Генералу Шаймуратову снова пытаются присвоить звание Героя России

В селе Шаймуратово Кармаскалинского района во время месячника патриотической работы председатель военно-исторической комиссии в РБ Рифгат Денисламов рассказал о том, что общественники повторно запускают акцию по сбору подписей за присвоение Минигали Шаймуратову, посмертно, звания Героя России, сообщает «Башинформ».
Заслуги командира первого особого кавалерийского полка полковника Шаймуратова Минигали Мингазовича (впоследствии — командира 112 кавалерийской дивизии, генерал-майора), проявленные в годы Великой Отечественной войны, отмечены орденами Красного Знамени и Красной Звезды.
Мы неоднократно обращались во многие инстанции. Пока у нас нет позитивного ответа, но с вашей поддержкой, я надеюсь, мы сможем доказать, что он не только народный герой, но еще и герой страны. Желание присвоить ему звание Героя России общенародно. Идут сотни тысяч обращений в наш адрес, в адрес Правительства Российской Федерации. Мы будем очень благодарны, если Министерство культуры такую помощь нам окажет, - сообщил глава республики Рустэм Хамитов министру культуры РФ Владимиру Мединскому.
За два с половиной года в этом плане ничего не изменилось, и если сейчас не добиться присвоения звания накануне 75-летия гибели генерала Шаймуратова, то сделать это в дальнейшем будет очень трудно.