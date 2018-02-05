Генералу Шаймуратову снова пытаются присвоить звание Героя России

В селе Шаймуратово Кармаскалинского района во время месячника патриотической работы председатель военно-исторической комиссии в РБ Рифгат Денисламов рассказал о том, что общественники повторно запускают акцию по сбору подписей за присвоение Минигали Шаймуратову, посмертно, звания Героя России, сообщает «Башинформ».

Мы неоднократно обращались во многие инстанции. Пока у нас нет позитивного ответа, но с вашей поддержкой, я надеюсь, мы сможем доказать, что он не только народный герой, но еще и герой страны. Желание присвоить ему звание Героя России общенародно. Идут сотни тысяч обращений в наш адрес, в адрес Правительства Российской Федерации. Мы будем очень благодарны, если Министерство культуры такую помощь нам окажет, - сообщил глава республики Рустэм Хамитов министру культуры РФ Владимиру Мединскому.