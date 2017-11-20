Российский телеканал снимает фильм о легендарном генерале Шаймуратове

Фильм выйдет на экраны в 2018 году.

Российский телеканал «Звезда» снимает документальный фильм о легендарном командире 112-й Башкирской кавалерской дивизии, генерале Минигали Шаймуратове, сообщают «Вести-Башкортостан». Фильм войдет в цикл «Легенды армии».

Два дня съемочная группа вместе с автором сценария Татьяной Сорокиной и оператором Ильёй Ушаковым провела на малой родине героя – в Кармаскалинском районе.

Сегодня, 20 ноября, съемочная группа знакомится с документами в Национальном музее республики. В фильме прозвучит песня Загира Исмагилова на стихи Кадыра Даяна о Шаймуратове-генерале. Эфир фильма в 38 минут запланирован на 2018 год, возможно, к дате гибели Шаймуратова 23 февраля, Дню защитника Отечества.