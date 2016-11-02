Про мальчика из Башкирии, спасшего малышку, узнала вся страна
2 ноября 2016, 14:14Культура
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Новость о подвиге Ярослава Адоньева показали на телеканале НТВ.
Телеканал НТВ снял сюжет о 11-летнем Ярославе Адоньеве из Стерлитамака, который спас годовалую девочку Владлену, выпавшую из окна со второго этажа. Он успел подставить свои руки и смягчил падение.Сейчас малышка находится в детдоме – ее мать лишили родительских прав за то, что она оставляла своих детей дома одних.
Ярослав стал настоящим героем не только в собственной школе, но и по всей стране. В местном отделении полиции стражи правопорядка лично поблагодарили мужественного подростка и пожелали ему оставаться таким же самоотверженным.
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