Про мальчика из Башкирии, спасшего малышку, узнала вся страна

Телеканал НТВ снял сюжет о 11-летнем Ярославе Адоньеве из Стерлитамака, который спас годовалую девочку Владлену, выпавшую из окна со второго этажа. Он успел подставить свои руки и смягчил падение.Сейчас малышка находится в детдоме – ее мать лишили родительских прав за то, что она оставляла своих детей дома одних.