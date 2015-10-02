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В новом сезоне в Башдраме появится мюзикл и пьеса о голодоморе
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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В новом сезоне в Башдраме появится мюзикл и пьеса о голодоморе

2 октября 2015, 13:32Культура
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