В новом сезоне в Башдраме появится мюзикл и пьеса о голодоморе

По традиции в день открытия нового сезона уфимцев ожидала музыкально-танцевальное представление на театральной площади. Открылся театральный год мюзиклом «Мактымсылу, Абляй и Кара юрга» по пьесе Тансулпан Гариповой в постановке Олега Ханова. Спектакль, созданный три года назад на грант главы Башкирии, повествует о любви лучшего егета Абляя и бойкой красавицы Мактымхылу. Как рассказал худрук Башдрамы Олег Ханов, при работе над постановкой он сделал ставку не на пафосное восхваление далекого прошлого, а по-доброму ироничное отношение к себе, своим корням и истории.

– Если мы позволяем себе улыбнуться над своим прошлым, своими корнями – значит наше отношение живое, и оно привлекает внимание зрителей, - поделился мыслями режиссер.

В основе своей репертуар театра в новом сезоне останется неизмененным, обогатившись рядом новых постановок.

– К драматургии прошлых лет, которая отвечает современным мотивам, и тем пьесам, что достойны внимания зрителя и вошли в золотой фонд национальной драматургии, безусловно, надо возвращаться, - считает Олег Ханов. – Пьесы Нажиба Асанбаева, Ибрагима Абдуллина, Мустая Карима, Александра Островского нужно перечитывать заново через призму сегодняшнего дня. Хотя задачи театра гораздо шире, – нам надо учесть запросы зрителей, которые любят и музыкальные комедии, и пьесы современных авторов, – такие произведения, как «Черноликие», будут продолжать жить.

До Нового года в афише театра появится три новых работы. Так, в преддверии нового сезона 29 сентября состоялась премьера детской сказки по книге Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». По замыслу руководства Башдрамы, спектакль, работа над которым началась еще весной, должен стать главным событием предстоящих новогодних каникул.

– Сказка представлена на русском и башкирском языках в нашей театральной версии, - рассказал режиссёр Ильсур Казакбаев. – Мы ее немного переиначили. Главная героиня Элли - девочка современная, ставит во главу угла собственное «я», однако приключения в волшебной стране помогут ей измениться. Идея спектакля в том, что в каждом человеке уже есть таланты, просто надо помочь им раскрыться.

Еще одна премьера нового театрального года состоится 16-17 октября. Документальная драма «Джут» («Голодомор») по пьесе молодого драматурга Олжаса Жанайдарова в постановке Айрата Абушахманова повествует о трагедии 30-х годов, вошедшей в историю под названием голодомора. События разворачиваются параллельно в двух исторических плоскостях – маленьком казахском ауле прошлого века и современной Москве.

– Автор взял события голодомора как отправную точку совестливости человека и показал, что мы имеем сегодня при довольно стабильной материальной жизни, - рассказал Олег Ханов. – У нас не было самоцели показать, как было тяжело, через эту страшную картину идет оценка того, как вели себя люди и как они пронесли сквозь время память о тех необъяснимых трудностях. Страшно слышать, что миллионы людей стали жертвами голодомора, о случаях каннибализма, но вспоминать и говорить об этом надо.

Постановка получилась камерная, для малой сцены, в ней задействованы всего пять актеров. Как рассказал исполнитель роли Ахмета Фанис Рахметов, знакомство с пьесой стало для него шоком.

– При работе над ролью мне пришлось изучить документальные материалы по этой теме, - поведал он. – Трагедия 30-х годов затронула не только Казахстан, это история и нашего народа. В Башкирии тоже был голодомор. Мне тяжело говорить на эту тему, лучше прийти в театр и увидеть все своими глазами.

15 сентября театр приступил к подготовке еще одного нового спектакля - мюзикла «Юсуф и Зулейха» по мотивам поэмы булгарского поэта Кул Гали «Сказание о Юсуфе» в инсценировке Юнуса Сайфуллина. Постановка осуществляется на средства гранта главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Премьера запланирована на 4 декабря, когда Башдрама будет отмечать 96-й день рождения.

– История Иосифа Прекрасного известна нам и по библейским сказаниям, и по Корану. На этот раз мы собираемся говорить не только о любви. Это история о силе воли героя, который несет свой крест, веруя в великое начало в человеке, - пояснил режиссер-постановщик пьесы Олег Ханов.

Как обещают в Башдраме, в этом сезоне в репертуаре появятся также постановки по произведениям Федора Достоевского и местных драматургов Айгиза Баймухаметова и Мунира Кунафина.