«Международным детским играм-2019 в Уфе» нужны волонтеры

«Международные детские игры-2019 в Уфе» приглашают к сотрудничеству волонтеров. Есть несколько категорий «помощников», на которых рассчитывают организаторы масштабного события. Это «волонтеры общего профиля» - они выполняют задачи, для которых не требуется специальная подготовка, например, помогают гостям размещаться в гостиницах и встречают их в информационных центрах».