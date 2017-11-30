В Уфе частично перекрыто движение по мосту через Белую

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Движение будет ограничено в течение трех недель.
С 29 ноября на старом мосту через Белую в створе улице Воровского начались подготовительные работы к ремонту моста, который продлится три недели, сообщили в пресс-службе администрации города.
Движение автотранспорта будет ограничено по левой полосе на протяжение трёх недель. Городские службы просят водителей учитывать изменения и планировать маршрут заранее.
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