В Уфе на мостах ограничена скорость до 40 км/ч

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Соответствующие дорожные знаки уже установлены.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на мостах, расположенных на территории Уфы, введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч., сообщили в пресс-службе администрации города.
Установлены соответствующие дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч», 1.15 «Скользкая дорога».
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