В 2020 году Уфа получила 3,9 миллиарда рублей на реализацию нацпроектов

Напомним, на вчерашнем оперативном совещании в правительстве также подвели итоги по реализации нацпроектов. Так в 2020 году федеральный центр выделили 30,9 миллиарда рублей. В рамках нацпроектов 30 тысяч семей получили ежемесячные выплаты по рождению детей, в республике построили 24 детсада и ещё пять школ. Кроме того, было отремонтировано 305 километров дорог, а объем построенного жилья составил 2,45 миллиона квадратных метров.