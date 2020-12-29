В 2020 году Уфа получила 3,9 миллиарда рублей на реализацию нацпроектов

В 2020 году Уфа получила 3,9 миллиарда рублей на реализацию нацпроектов

Сегодня, 13:41ГородАнна КононоваPhoto: Официальный сайт уфимской мэрии
Сегодня в администрации Уфы прошло еженедельное совещание. Заместитель градоначальника Николай Фадеев представил данные о реализации национальных проектов в 2020 году.

В рамках проекта «Образование» в столице Башкирии отремонтировали 25 школ и создали более 1,5 тысяч мест. Благодаря проекту «Демография» удалось обновить 34 детских сада и организовать 779 мест. Кроме того, в Уфе началось строительство ещё четырех детсадов на 695 мест. По проекту «Культура» четырем музыкальным школам вручили инструменты. В столице отремонтировали 22 улицы, а также построили две новые дороги в рамках БКАД.

Большой объём работ выполнен в сферах дорожного хозяйства, развития социальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств и создания комфортной городской среды, подвел итоги Николай Фадеев.

Он также отметил, что несмотря на сложности, работы проходили ежедневно.

Напомним, на вчерашнем оперативном совещании в правительстве также подвели итоги по реализации нацпроектов. Так в 2020 году федеральный центр выделили 30,9 миллиарда рублей. В рамках нацпроектов 30 тысяч семей получили ежемесячные выплаты по рождению детей, в республике построили 24 детсада и ещё пять школ. Кроме того, было отремонтировано 305 километров дорог, а объем построенного жилья составил 2,45 миллиона квадратных метров.

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