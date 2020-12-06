Научно-образовательный центр в Уфе получил статус в рамках нацпроекта «Наука»

Научно-образовательный центр в Уфе получил статус в рамках нацпроекта «Наука»

Вчера, 17:19НаукаАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Уфимский проект стал одним из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые планируют построить в России в ближайшее время.

3 декабря было подписано и опубликовано распоряжение Правительства РФ со списком научно-образовательных центров (НОЦ), которые стали в текущем году победителями конкурсного отбора на господдержку и получили статус в рамках нацпроекта «Наука». Данные центры будут созданы на основе интеграции научных и образовательных организаций высшего образования, а также их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

Кроме уфимского проекта Евразийского научно-образовательного центра, в списки вошли НОЦ «Инженерия будущего» (Самарская, Пензенская, Тамбовская, Ульяновская области и Республика Мордовия), «Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» (Свердловская, Курганская и Челябинская области), «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (Архангельская, Мурманская областях и Ненецкий АО) и «ТулаТЕХ» (Тульская область).

Отметим, что всего в России по инициативе президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука» планируется создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

По словам руководителя Администрации Главы РБ Александра Сидякина, результатом деятельности НОЦ в 2024 году станет большое количество коммерциализации инновационных разработок, что станет индикатором успеха:

— Важно, чтобы мы через 5 лет, когда будем отчитываться по НОЦу, понимали, что у нас экспорт науки увеличился в три раза, экспорт образования увеличился в два раза. Вот это наши расчетные показатели, к которым мы должны прийти.

На данный момент известно, что НОЦ планируют строить в Демском районе Уфы. В текущем году будет выбран подрядчик, строительство начнется в 2021 году.

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