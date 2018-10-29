В Уфе почтят память жертв политических репрессий
Сегодня, 10:42ГородНадежда ВалитоваФото: Сергей Словохотов/ mkset
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Традиционно памятные мероприятия пройдут у памятника жертвам политических репрессий.
Акция состоится с 17 до 20.00 30 октября, в сквере 50-летия Победы (ост. "Дом Печати"). Траурные мероприятия пройдут в этот день во многих городах страны. Обычно проходят митинги, "уроки памяти" в учебных заведениях, церемонии возложения венков и цветов к памятникам репрессированных.
В Москве с 2007 года, от 70-летия Большого террора, по инициативе общества "Мемориал" проводится акция "Возвращение имен", когда участники митинга по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных в 1937-38 годах.
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