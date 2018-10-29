В Уфе почтят память жертв политических репрессий

Акция состоится с 17 до 20.00 30 октября, в сквере 50-летия Победы (ост. "Дом Печати"). Траурные мероприятия пройдут в этот день во многих городах страны. Обычно проходят митинги, "уроки памяти" в учебных заведениях, церемонии возложения венков и цветов к памятникам репрессированных.