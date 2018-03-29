В Башкирии в конце недели похолодает до -25°C

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Конец марта завершится минусовой температурой.
В ночь с 29 на 30 марта в Уфе похолодает до -25°C, сообщили в МЧС со ссылкой на Башгидрометцентр. В отдельных районах будет слабый снег и умеренный ветер.
Завтра, 30 марта в республике будет -2-7°C, в отдельных районах температура поднимется до +3°C. В ближайшие два дня погода существенно не изменится.
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