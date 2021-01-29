В Уфе в выходные пройдут бесплатные мероприятия

В «Уфа-Арена» 31 января состоится рэп-фестиваль для молодежи «Молодость FEST». Вход на мероприятие начнется в 13:00. В этот же день состоится мероприятие в честь Дня российского студенчества и Международного дня без Интернета. На площади перед Государственным академическим русским драматическим театром пройдет концерт «Даёшь молодёжь!», где выступят артисты башкирской эстрады: Рустам Гиззатуллин, Раиль Уметбаев, Зилия Бахтиева, Алтынай Валитов, МС Баш, Этно-проект «Zainetdin» и артисты лейбла «Elvin Grey». Хедлайнером мероприятия станет Радик Юльякшин (Элвин Грей). Концерт пройдет с 12:00 до 17:00. Вход свободный.