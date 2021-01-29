В Уфе в выходные пройдут бесплатные мероприятия

В Уфе в выходные пройдут бесплатные мероприятия

Вчера, 19:13ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В выходные в столице Башкирии пройдет ряд мероприятий, который можно посетить бесплатно или получить скидку, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Так, горожане смогут бесплатно посетить Музей истории города, Дом-музей В. И. Ленина, Уфимский городской планетарий, а также спектакль в Театре юного зрителя. Для студентов при предъявлении студенческого билета организовано бесплатное посещение Республиканского музея боевой слава, Башкирского государственного музея имени М. В. Нестерова, а также Национального музея республики.

Кроме того, бесплатно будут работать ледовые катки. В парке имени И. Якутова будет организован свободных взод и скидка 50% на прокат коньков.

В подростковых клубах Уфы с 11:00 до 16:00 пройдут различные мероприятия: конкурсы, выставки, концерты, эстафеты и другое. Вход также будет бесплатным.

В «Уфа-Арена» 31 января состоится рэп-фестиваль для молодежи «Молодость FEST». Вход на мероприятие начнется в 13:00. В этот же день состоится мероприятие в честь Дня российского студенчества и Международного дня без Интернета. На площади перед Государственным академическим русским драматическим театром пройдет концерт «Даёшь молодёжь!», где выступят артисты башкирской эстрады: Рустам Гиззатуллин, Раиль Уметбаев, Зилия Бахтиева, Алтынай Валитов, МС Баш, Этно-проект «Zainetdin» и артисты лейбла «Elvin Grey». Хедлайнером мероприятия станет Радик Юльякшин (Элвин Грей). Концерт пройдет с 12:00 до 17:00. Вход свободный.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

БашкирияУфаконцерт
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