Жители шести домов Советского района Уфы останутся без света

Электричество отключат в связи с ремонтом приборов учета и вводно-распределительного устройства.

В связи с ремонтом вводно-распределительного устройства света не будет на улице 50 Лет Октября, 30/1, с 14:00 до 18:00 на улице Менделеева, 153, 155 и улице М. Губайдуллина, 5, 3 и до 15:00 не будет электричества в доме №150/1 на улице Ленина.