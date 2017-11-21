Посёлки под Уфой останутся без света

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Электричество отключат в связи с ремонтом оборудования.
21 ноября в нескольких поселках под Уфой не будет электричества, сообщили в пресс-службе администрации города.
В Вотикеево света не будет в первой половине дня в 53 домах – с 09:00 до 14:00, где основные отключение будут на улицах Заречной и Клубной, и с 14:00 до 18:00 в 45 жилых домов на улицах Клубной, Подгорной и Луговой.
В Старых Турбаслах не будет света с 11:00 до 16:00 на улицах Лесная и Радужная в 62 домах.
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