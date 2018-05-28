В каких домах Уфы отключат воду с 28 мая по 3 июня
Горячей воды не будет в сотнях домов.
С 28 мая по 3 июня отключат воду в нескольких районах Уфы, сообщили на сайте «БашРТС». Причина отключения - опрессовка труб и ремонт.
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Черниковская, 3/1, 5/1, 7/1, 9, 9/1, 19, 19/1, 19/2, 25/1;.
ул. Свободы, 15, 17, 24, 47/1, 47/2, 51/1;.
ул. Вологодская, 64, 66, 68, 76, 76/1, 78, 141/1;.
ул. Кольцевая, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 104, 106, 108, 107,107/1, 109,109/1, 111, 111/1, 119, 128, 130, 132, 134, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140, 145, 149;.
ул. И. Франко, 8, 10, 12;.
ул. Кремлевская, 31, 53, 55, 53/1, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/2, 61, 61/2, 61/3, 65,67, 76;.
ул. Калинина, 55, 55а, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 87;.
ул. Б. Хмельницкого, 92, 92/1, 94, 123, 125, 127, 127/1, 129, 131, 133,135, 143/1;.
ул. Борисоглебская, 4, 4/1, 8, 10, 12, 15, 17, 17/1, 18, 20, 21/1, 22, 24, 24/1, 26, 28, 28/1, 35, 37;.
ул. Коммунаров, 51, 55;.
ул. Невского, 19, 21, 23, 25;.
ул. Кулибина, 5, 7а, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б;.
ул. Короленко, 2, 4, 6, 8, 8а;.
ул. Герцена, 50;.
ул. Боткина, 4;.
ул. Пекинская, 11а, 17а, 33, 33/1, 35, 37;.
ул. Российская, 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 8, 10, 12/1, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 14, 14/2, 20, 22, 25, 31, 33/2, 33/3, 40, 50, 52, 54а, 56, 60, 60б, 66, 37, 39, 41, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 47, 149/1, 149, 151, 153, 153/1;.
Уфимское шоссе, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 37/1;.
проспект Октября, 7/1, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1,12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 16/3, 11/1, 11/2, 11/3, 13/1, 15, 15/1, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 23/2, 23/3, 23/5, 25, 25/1, 27, 27/2, 29, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 85/2, 87/2, 87/4, 83/2, 87/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89, 87, 91/1, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2, 101, 103, 103/1, 105, 105/1,105/2,105/3, 105/4, 105/5, 107/6, 107б, 109/1, 109/2, 111/3, 113, 115/1, 117, 117/1, 117/2, 121/1а, 119/3, 119/1, 121, 121/1, 123, 125, 127, 127/1, 127/1а, 129/1, 131, 131/1, 133, 133/1, 128, 130, 130/1, 130/3, 130/4, 132, 132/1, 132/2,130/2, 135, 142/5, 152, 152/1, 158, 176, 176/1, 178, 180, 160, 160/1, 162, 162/1а, 162/1, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 170/1, 174/2;.
ул. Блюхера, 2, 2/1, 3/1, 3/3, 3/8, 3/10, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 6, 6/3, 6/4, 6а, 6б, 8а, 10а, 12, 12/2, 14, 16, 18, 24, 15, 17, 15/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 12/1, 13, 14/1, 18/1, 19, 20/1, 22/1, 24/1, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50;.
ул. Чудинова, 1, 1/1, ¼, 2, 4, 5, 7, 7/1, 10, 12, 14, 16;.
бульвар Славы, 1, 1а, 1 В, 2/1, 2/3, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18;.
ул. Кузнецова, 5, 7, 9;.
ул. Львовская, 3;.
ул. Ладыгина, 7, 11, 13/1, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23.
ул. Юлтыя, 3, 4, 4/1, 5, 7, 8, 9, 10, 12;.
ул. Руставели, 5, 17, 19, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27,27/1, 27/2, 27/3, 18, 20, 22/2, 24, 26, 28, 28/1, 29, 31, 35, 37, 37/1,39;.
ул. Кубанская, 1;.
ул. Бессонова, 23, 24/1, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37;.
ул. Казанская, 4, 6, 8, 10, 12, 14;.
ул. Дмитриева, 1, 5, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 23;.
ул. Заводская, 2, 8, 10;.
ул. Х. Давлетшиной, 6, 13, 13/1, 16, 16/1, 18, 17, 17/1, 19, 21, 24, 24/1, 30, 34;.
ул. Киекбаева, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;.
ул. Комсомольская, 10, 12, 12/1, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 21/1;.
ул. Бабушкина, 17а, 19, 21/1;.
ул. Ст. Халтурина, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 48, 49, 49/1, 49/2, 51, 53, 53/2, 55,57, 59, 50, 41, 41/1, 43, 45;.
ул. Дачная, 4, 6;.
ул. Добролетная, 7/2, 7/3, 7/4;.
ул. Р. Зорге, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/1;.
ул. Бр. Кадомцевых, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1,10/2, 10/3, 12, 12/2, 14, 16;.
ул. Бессонова, 3, 5, 21;.
ул. Левченко, 8.
ул. 8 Марта, 19, 32, 32/1, 34;.
ул. Владивостокская, 10, 12А, 12Е, 12 Л.