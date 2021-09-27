Мэр Уфы оценил будущий потенциал Забелья в 400 тысяч человек

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии мэр Уфы Сергей Греков сообщил, что освоение территории Забелья позволит создать 10 миллионов квадратных метров жилья, а будущий потенциал территории — 400 тысяч человек. Реализовать данный план, как ранее отмечал глава Башкирии, позволит строительство канализационной насосной станции «Затон-Восточный» и коллектора.
Отметим, что сообщения о застройке данной территории появились еще в 2019 году, а уже в 2020 году Забелье было включено в федеральную программу «Стимул», что в свою очередь, по словам Грекова, позволило привлечь 8 миллиардов рублей на строительство необходимых инженерных сетей.
Известно, что данные работы разделены на два этапа. Первый продлится до 2023 для этого необходимо немного больше 8 миллиардов рублей. Второй этап начнется с 2024 года и завершится в 2027 году. Финансирование данного этапа составляет 8,5 миллиарда рублей.
— Строительство переходов на коллекторе происходит закрытым способом горизонтального бурения под автодорогами Уфа-Казань, Затон-Уфа, переходы через реки Белую и Дема. Работы одновременно ведутся на 4 участках, — добавил Сергей Греков.
Напомним, глава Башкирии предположил, что строительство самих домов начнется через два-три года. Известно и то, что территория Забелья будет обеспечена и необходимой инфраструктурой. Так, согласно плану развития на данной территории предполагается строительство 38 школ на 42,4 тысяч учащихся, 67 детских садов на 12,45 тыс. мест. 6 поликлиник на 3,61 тыс. посещений в смену.