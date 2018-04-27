Канализация осложнит жизнь уфимцам с улицы Блюхера

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Земляные работы должны занять не больше трех суток.
Сегодня, 27 апреля, стало известно, что со вчерашнего дня недоступна для проезда автотранспорта улица Блюхера на участке от больницы №18.
Как сообщили в администрации города, перекрытие связано с земляными работами на участке рядом со строящимся домом, куда тянут канализацию.
Автомобилистам осталось на это время объезжать перекрытый участок по проспекту Октября. Городские власти принесли извинения за временные неудобства.
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