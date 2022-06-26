Фальшдемократия: уфимцы разнесли инициативу мэра сделать желтую разметку

В соцсетях мэр написал, что цвет двойной сплошной и линии по краю проезжей части на Пушкина поменяли «по опыту других городов», так как желтый цвет способствует лучшей концентрации водителей и повышает уровень безопасности на дорогах. А кроме того и «смотрится интереснее». Ратмир Мавлиев предложил подписчикам проголосовать в поддержку желтого цвета. Большинству эта идея понравилась, в настоящий момент в ее поддержку (во «Вконтакте») высказались 919 (свыше 93%) человек, и это число все растет, против проголосовали 67 (почти 7%). Однако в комментариях сформировалась несколько иная картина.
Уфимец под ником Дамир Ильдарович обращает внимание на то, что постоянная разметка может быть только белой.
«Согласно проекта организации дорожного движения на данный участок дороги разметка предусмотрена белого цвета. Проект выполнен компетентными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и согласован республиканским ГИБДД», — написал он.
По его мнению, желтые линии — «яркий пример того, как должностные лица, подчиняющиеся Мавлиеву, готовы исполнить любой его каприз для сохранения своей должности и идут на всякого рода нарушения». Пользователь также отметил, что подобные эксперименты нельзя проводить на дорогах общего пользования. «Надеюсь вы это читаете и сделаете выводы!», — заключил он.
Другой уфимец посоветовал попросить Роспотребнадзор проверить качество и состав желтой разметки, чтобы выяснить, «почему разметка держится на дороге от силы два месяца».
«Может, вы понимаете, что разметка на автодороге не для красоты и не для необычности наносится. Видимо, мало водителей участвовали в этом опросе, но любой же вам скажет, что желтый цвет разметки плохо различается ночью и еще хуже в дождливую погоду, а потом еще удивляемся статистике ДТП», — написал он.
Антон Белозеров предположил, что в снежной каше и особенно в сумерках желтая разметка на дороге будет хуже различима, чем белая.
«ГОСТ поменяете — и на здоровье. Заодно про пешеходные переходы не забудьте. Они тоже не по госту нарисованы (белая разметка, желтого в ГОСТе нет), но там хоть знаки дублирующие стоят», — написал он.
«Зачем спрашивать? Делайте по ГОСТу и по правилам», — прокомментировал еще один местный житель Петр Петров.
Другие пользователи также написали, что такая разметка не соответствует российским правилам дорожного движения, а значит, можно не исполнять ее требования.
Несколько человек напомнили, что желтая разметка будет ассоциироваться с временной (которая по правилам должна быть оранжевого цвета). Один назвал нововведение самодеятельностью и колхозом.
«Желтый — это цвет временной разметки, не надо людей опрашивать, демонстрируя фальш-демократию, есть нормы, ГОСТы — им надо соответствовать», — считает Гульшат Гареева.
Михаил Коровин нашел и еще одно нарушение, допущенное при нанесении линий (но возможно, просто фото искажает реальность — Mkset).
«Не позорились бы, размещая фото. Сплошная должна заканчиваться до начала радиуса поворота! Кормушку ГИБДД создаете и пополнять так бюджет собрались?», — спрашивает он. С автолюбителями согласны автоэксперты. Так, руководитель юридической фирмы «Автоюрист102» Радмир Уметбаев считает эксперимент неудачным.
«По ГОСТу разметка должна быть белого цвета. Желтый цвет будет восприниматься как временный. А временная разметка некоторыми людьми не воспринимается как обязательная. Кто-то соблюдает ее требования, кто-то не соблюдает, из-за этого создается аварийная ситуация. Поэтому нужно делать по ГОСТу», — прокомментировал он.
Инициатива поменять цвет разметки «для привлечения внимания» принадлежит российскому Минтрансу. Там решили, что желтый цвет повысит безопасность на дорогах. Эксперимент по смене цвета осевой линии ранее проводили в Карелии, Мурманской области и Краснодарском крае и пришли к выводу, что аварийность там снизилась на 30%. Однако автоэксперты сомневаются в объективности данных, отмечая, что на показатель мог измениться из-за эффекта неожиданности. Водители, увидев вместо привычной белой желтую линию, могли воспринимать ее как указание на то, что здесь проводится ремонт. Соответственно они снижали скорость, чтобы не налететь на яму. Кроме того на экспериментальных участках устанавливали видеонаблюдение.
В то же время несколько комментаторов просят нанести в городе «хоть какую-нибудь уже» разметку, так как ездить по улицам очень опасно. Разметки нет в Зеленой роще, на проспекте Салавата Юлаева, на Затонской и Нагаевской трассе, на улице Галле, в деревне Елкибаево, Уфимском шоссе и еще на «куче улиц».
«Хоть серо-буро-малиновая, лишь бы была на всех улицах», — просит Лилия Хамзина.
Уфимцы напоминают, что уже заканчивается июнь, а дорожных линий все нет.
«Разметка в столице Башкирии не делается годами. Ни в одной столице других республик или регионов нет такой ситуации с разметкой. Возьмите Казань, Челябинск, Тюмень и т. д. Вы прежде чем внедрять инновационные желтые разметки — сделайте нормальные разметки и дороги и увидите, как преобразуется наш город. Благодарю», — пишет Рустам Садыков.
Еще ряд пользователей обращают внимание мэра на плохое качество дорожного полотна.