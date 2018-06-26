Новую набережную в Уфе будет охранять специальная организация

Рустэм Хамитов рассказал, что такая организация необходима, поскольку на набережной будут и материальные и различные декоративные элементы, которые нуждаются в защите.

Сейчас за состояние набережной отвечает управление по содержанию благоустройства Кировского района Уфы, но уборка территории ведется по остаточному принципу, т.е. в оставшееся от других дел время.