Новую набережную в Уфе будет охранять специальная организация

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Такое решение принял глава республики Рустэм Хамитов.
В Уфе создадут специализированную эксплуатационную организацию для содержания набережной реки Белой, сообщает «Башинформ».
Рустэм Хамитов рассказал, что такая организация необходима, поскольку на набережной будут и материальные и различные декоративные элементы, которые нуждаются в защите.
Сейчас за состояние набережной отвечает управление по содержанию благоустройства Кировского района Уфы, но уборка территории ведется по остаточному принципу, т.е. в оставшееся от других дел время.
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