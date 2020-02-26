В Уфе сдан в эксплуатацию роскошный жилой комплекс «Аристократ»
Один из самых амбициозных проектов Группы компаний «Жилстройинвест» распахнул свои двери для жильцов.
На днях ЖК «Аристократ» в историческом центре города на Ленина, 75 получил акт о вводе в эксплуатацию.
– Такого в Уфе еще не было! – восклицают те, кто оказывается в этом доме впервые – атриумные пространства холлов с отделкой из мрамора, витражи, гигантские дизайнерские люстры, высокие потолки в квартирах – всё это напоминает дорогие 5-звездочные отели.
Несколько слов хочется сказать о подземной парковке жилого комплекса. На данный момент ЖК «Аристократ» – единственный проект в Уфе, где количество парко-мест превышает число квартир. И как приятный бонус для жильцов – на парковке играет красивая музыка.
Внешне «Аристократ» полностью соответствует внутреннему содержанию: французские балкончики с элегантными кованными элементами, отделка фасадов из дагестанского розового ракушечника, клинкерного кирпича и эксклюзивных декоративных элементов выделает его на фоне стандартной застройки Уфы.
Близость парка Якутова, наличие собственной спортивной площадки и закрытых детских площадок, расположенных на стилобатах, делает жизнь в «Аристократе» комфортной и позволяет сохранить максимальную приватность его жильцов.
– Теперь в коллекции ГК «Жилстройинвест» появился новый жилой комплекс премиум-класса, который по праву станет украшением нашего города и, мы надеемся, гордостью уфимцев, которые будут в нем жить, – рассказывает о проекте заместитель генерального директора ГК ЖСИ по маркетингу Иван Зорин.
В ЖК «Аристократ» осталось несколько квартир от застройщика. Получить ключи от квартиры можно прямо в день покупки, а до конца марта действует акция: «паркинг в подарок».
Подробнее по тел. (347)289-90-05 и в офисе продаж ГК «Жилстройинвест» по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 51.
Акция проводится в период с 25.02.2020 до 15.03.2020 и распространяется на квартиры в ЖК «Аристократ» в секции 1а: №14, 15, в секции 1б №4, в секции 2а №3, 4, 13, 14.
Подробности акции по тел. (347)289-90-05 и на сайте js-invest.ru Застройщик ООО «ЦСР».