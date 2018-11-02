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ГК «Жилстройинвест» получила звание «Надежный застройщик России 2018»
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ГК «Жилстройинвест» получила звание «Надежный застройщик России 2018»

Сегодня, 13:28ЭкономикаТатьяна МайороваФото: ФНП «Надежные новостройки России».
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