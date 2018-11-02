ГК «Жилстройинвест» получила звание «Надежный застройщик России 2018»

Накануне, 1 ноября, в Мраморном зале Правительственной резиденции Константиновского Дворца в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения премии «Надежный застройщик России 2018», которая учреждена Федеральным некоммерческим проектом «Надежные новостройки России». В числе обладателей премии в этом году оказался один представитель Башкирии – это Группа компаний «Жилстройинвест», известная горожанам как предприятие, которое возводит величественный жилой комплекс «Идель Тауэр» на проспекте Октября.

Группа компаний «Жилстройинвест» на сегодняшний день является единственным в Башкирии обладателем премии «Надежный застройщик России 2018». На церемонии вручения награду принимал генеральный ди⁠ректор ГК «Жилстройинвест» Ринат Салихов.

Как сообщили в оргкомитете премии, сбор информации в рамках проекта «Надежные новостройки России» осуществляется из открытых источников, а также непосредственно в отделах продаж строительных компаний методом «тайный покупатель». В соответствии с 214-ФЗ рассматриваются документы, которые должны быть предъявлены покупателю для ознакомления. На основе 214-ФЗ, а также известных схем одностороннего увеличения гарантий прав застройщика за счет прав покупателей, разработана 10-бальная рейтинговая система надежности объектов строительства. При оценке надежности учитываются следующие параметры: форма договора, земельный участок, бренд и застройщик, сроки сдачи жилья, стоимость квартир, обеспечение обязательств.

Премия «Надежный застройщик России 2018» - это проект Фонда развития механизмов гражданского контроля, реализуемый при поддержке Госдумы РФ, Общественной палаты, Минстроя России, Банка ВТБ, ассоциации НОПРИЗ, Минпромторг России и комитета по строительству Санкт-Петербурга.