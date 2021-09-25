В Уфе из торгового центра «Планета» эвакуировали всех посетителей

Одна из посетительниц ТРЦ «Планета» в Уфе сообщила Mkset, что всех гостей центра эвакуировали, а в качестве подтверждения своих слов представила фотографии.
— Я приехала к «Планете», а там никого не пускают. Охранник ничего не объясняет, говорит «мне сказали не пускать, работаем только на выход», — сообщает женщина.
Также очевидцы сообщают, что до объявления об эвакуации по громкоговорителю, в здании работала кинолог с собакой.
Для уточнения информации мы обратились в пресс-служба МВД Башкирии, где нам сообщили, что данную информацию комментировать они не уполномочены. Отметим, что до самой «Планеты» дозвониться пока не удалось.
Напомним, что в начале сентября в Уфе эвакуировали 30 школ в связи с сообщениями о минировании.