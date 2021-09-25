В Уфе из торгового центра «Планета» эвакуировали всех посетителей

В Уфе из торгового центра «Планета» эвакуировали всех посетителей
В Уфе из торгового центра «Планета» эвакуировали всех посетителей
Сегодня, 16:46ГородЭлина СайфрановаФото: Mkset.ru
Об этом Mkset сообщила одна из посетительниц торгового центра.

Одна из посетительниц ТРЦ «Планета» в Уфе сообщила Mkset, что всех гостей центра эвакуировали, а в качестве подтверждения своих слов представила фотографии.

— Я приехала к «Планете», а там никого не пускают. Охранник ничего не объясняет, говорит «мне сказали не пускать, работаем только на выход», — сообщает женщина.

Также очевидцы сообщают, что до объявления об эвакуации по громкоговорителю, в здании работала кинолог с собакой.

Для уточнения информации мы обратились в пресс-служба МВД Башкирии, где нам сообщили, что данную информацию комментировать они не уполномочены. Отметим, что до самой «Планеты» дозвониться пока не удалось.

Напомним, что в начале сентября в Уфе эвакуировали 30 школ в связи с сообщениями о минировании.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы