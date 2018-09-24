Ялалов предложил правительству Башкирии способ избавиться от коммунальных долгов

Сегодня, 24 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии мэр Уфы Ирек Ялалов предложил в качестве решения проблемы большой задолженности за коммунальные услуги рассмотреть возможность банкротства управляющих компаний, накопивших большие долги, и списания с них этого бремени.

- В других регионах именно так решают проблему, а нам мешает так поступить порядочность по отношению к ресурсникам, - отметил Ирек Ялалов. – А если объявить должников банкротами и списать долги, размер задолженности может существенно уменьшится. Данную проблему стоит решать в судебно-правовом русле.

Премьер-министр Рустэм Марданов согласился с предложением Ирека Ялалова и поручил администрации Уфы проанализировать ситуацию в пределах города и представить свои предложения.