Ялалов предложил правительству Башкирии способ избавиться от коммунальных долгов
Мэр Уфы считает, что кардинально решить проблему растущей задолженности за коммунальные услуги мешает порядочность властей республики.
Сегодня, 24 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии мэр Уфы Ирек Ялалов предложил в качестве решения проблемы большой задолженности за коммунальные услуги рассмотреть возможность банкротства управляющих компаний, накопивших большие долги, и списания с них этого бремени.
- В других регионах именно так решают проблему, а нам мешает так поступить порядочность по отношению к ресурсникам, - отметил Ирек Ялалов. – А если объявить должников банкротами и списать долги, размер задолженности может существенно уменьшится. Данную проблему стоит решать в судебно-правовом русле.
Премьер-министр Рустэм Марданов согласился с предложением Ирека Ялалова и поручил администрации Уфы проанализировать ситуацию в пределах города и представить свои предложения.
Как отметил в своем выступлении на оперативном совещании министр ЖКХ Башкирии Сергей Афонин, на сегодняшний лень размер просроченной задолженности за коммунальные услуги в Башкирии достиг 5 млрд 697 млн рублей, из них около 4 млрд – за тепло, свыше 1 млрд 400 млн рублей – за газ и 451 млн рублей – за электроэнергию.