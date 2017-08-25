Мьюзик-холл и Площадь двух фонтанов: Остров счастья в центре Уфы

- Они очень красиво выглядят на сцене, шикарно поют. Примечательно, что на площади двух фонтанов и в Мюзик-холле всегда проходят концерты живой музыки. Когда слушаешь такую музыку, в мыслях ты оказываешься где-то в замечательном уголке Европы и у тебя уже не волнуют какие-то мелкие недоразумения, - делится впечатлениями Александра Кабанова, smm менеджер ресторана MusicHall27.