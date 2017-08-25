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Мьюзик-холл и Площадь двух фонтанов: Остров счастья в центре Уфы
Сюжеты:
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Мьюзик-холл и Площадь двух фонтанов: Остров счастья в центре Уфы

25 августа 2017, 20:27ГородНадежда ВалитоваФото: Светлана Закеева.
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